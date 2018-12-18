Митрополит Епифаний, который недавно возглавил новую украинскую церковь, допустил переход с юлианского календаря на григорианский. Конечно, изменение даты празднования, например, Рождества с 7 января на 25 декабря народ не поймет, уверен религиозный деятель. Поэтому реформа будет проводиться постепенно.

Митрополит Епифаний, который недавно возглавил новую украинскую церковь, допустил переход с юлианского календаря на григорианский. Конечно, изменение даты празднования, например, Рождества с 7 января на 25 декабря народ не поймет, уверен религиозный деятель. Поэтому реформа будет проводиться постепенно, сообщает агентство "Интерфакс".Хотя это не первостепенная задача, уточнил Епифаний. Сначала нужно будет завершить полное объединение и создать фактически новую структуру.Стоит отметить, что Константинопольский патриархат живет по григорианскому календарю, в то время как Русская Православная Церковь – по юлианскому.