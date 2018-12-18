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<a href="http://33live.ru/novosti/18-12-2018-nuzhny-li-vo-vladimire-2-glavy.html" target="_blank">Нужны ли во Владимире 2 главы?</a> - В Интернете развернулась дискуссия: нужна ли городам двуглавая система управления? Многие жители областной столицы не понимают, за что отвечает глава города, а что спрашивать с главы администрации? Мы решили провести опрос и поинтересоваться у горожан, нужны ли Владимиру два мэра? Или следует вернуть прежнюю систему: чтобы за работу исполнительной власти, как и сейчас, отвечал глава администрации, а за городской парламент - председатель Горсовета.