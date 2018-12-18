Обсудил вопросы региона с чернобыльцами. Председатель ЗакСобрания области встретился с ликвидаторами трагедии на Чернобыльской АЭС. На повестке дня насущные проблемы тех, кто не допустил распространения радиационного облака.

Обсудил вопросы региона с чернобыльцами. Председатель ЗакСобрания области встретился с ликвидаторами трагедии на Чернобыльской АЭС. На повестке дня насущные проблемы тех, кто не допустил распространения радиационного облака.