Обсудил вопросы региона с чернобыльцами. Председатель ЗакСобрания области встретился с ликвидаторами трагедии на Чернобыльской АЭС. На повестке дня насущные проблемы тех, кто не допустил распространения радиационного облака.
<a href="http://33live.ru/novosti/18-12-2018-o-chyom-prosyat-likvidatory.html" target="_blank">О чём просят ликвидаторы?</a> - Обсудил вопросы региона с чернобыльцами. Председатель ЗакСобрания области встретился с ликвидаторами трагедии на Чернобыльской АЭС. На повестке дня насущные проблемы тех, кто не допустил распространения радиационного облака.
[url=http://33live.ru/novosti/18-12-2018-o-chyom-prosyat-likvidatory.html]О чём просят ликвидаторы?[/url] - Обсудил вопросы региона с чернобыльцами. Председатель ЗакСобрания области встретился с ликвидаторами трагедии на Чернобыльской АЭС. На повестке дня насущные проблемы тех, кто не допустил распространения радиационного облака.