Новость о возвращении на сцену Примадонны российской эстрады бурно обсуждают в Сети. Меломаны разделились на два лагеря. Одни возмущаются нежеланием Аллы Пугачевой уйти, наконец, на покой, другие радуются возможности снова услышать хиты в исполнении суперлегенды.

Новость о возвращении на сцену Примадонны российской эстрадыбурно обсуждают в Сети. Меломаны разделились на два лагеря. Одни возмущаютсянежеланием Аллы Пугачевой уйти, наконец, на покой, другие радуются возможностиснова услышать хиты в исполнении "суперлегенды".Примадонна, определенно, выжила из ума. Такой была перваяреакция большинства пользователей на новость о подготовке концерта Пугачевой.Однако вскоре к обсуждению подключились фанаты Аллы Борисовны – они восхищаютсяпевицей, несмотря на ее возраст."Она совсем из ума выжила?? Ну куда? 70 лет уже...голосуже не тот, энергетики нет совсем. Никак не может принять тот факт, что ее ужестали забывать?", – пишет завсегдатай "Капеец,ну и зачем она нам нужна?", – поддерживает его коллега. "Ну о чем иречь, ничего не меняется. Одни и те же лица, уже приелось все это. Пугачева всесо сцены уже 30 уходит, все никак уйти не может, только голову морочит", -комментирует новость третий пользователь.Посетители высказываютпредположения, что у Примадонны проблемы с финансами – вот и решилаподзаработать. Вспомнили и о заявленных ценах на билеты на юбилейный концерт. Ирешили, что лучше бы Пугачева сидела дома, на сцене она не нужна.Однако фанаты Аллы Борисовны не дали своего кумира в обиду."Не трогайте Аллу! Это великая женщина", "Я восхищаюсь Аллой!Какая же она молодец! Вот что значит настоящая певица!!!", "Пугачеваэто супер легенда. все антикомменты написали придурки", – ответилипоклонники критикам (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред)."Как не стыдно! Человек достойно желает отметитьюбилей, она наша гордость, достояние! В книге Гинеса..ну почему мы так неблагодарны? Дорожить надо памятью, заслугами этой женщины. Ценить, что живем водно время с ней..не завидовать", – увещевают фанатызлопыхателей.Напомним, 15 апреля Примадонна отметит свое 70-летие. Аллаопубликовала в Instagramфото афиши предстоящего сольника. На снимке запечатлены сама Примадонна ипродюсер Нателла Крапивина. Сообщается, что концерт состоится в ГосударственномКремлевском дворце 17 апреля в 19:00. Правда, цены на билеты поклонников шокировали: их стоимость колеблется от 10 тысяч до 150 тысяч рублей.