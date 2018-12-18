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<a href="http://33live.ru/novosti/18-12-2018-otrezannye-ot-udobstv.html" target="_blank">Отрезанные от удобств</a> - Жители одного из домов в Вязниках оказались отрезанными от каких-либо удобств. Грибок на стенах, затопленный подвал, едкий запах на лестничных площадках – лишь немногая часть того, с чем приходится мириться жильцам. Диалог с управляющей компании у них не получается. Что делать и кто виноват? Ответ на этот вопрос искал Алексей Домнин.