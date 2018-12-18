Нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин признан главной звездой прошлой недели в Национальной хоккейной лиги. Российский хоккеист забросил 7 шайб в трех встречах.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан главной звездой прошлой недели в Национальной хоккейной лиги. Российский хоккеист забросил 7 шайб в трех встречах.Александр дважды забрасывал по три шайбы. Сначала он сделал хет-трик в игре с "Детройтом", потом трижды поразил ворота "Каролины". Также Овечкин отправил шайбу в ворота "Баффало". Все три встречи завершились победами "Кэпиталз".Второе место у нападающего "Виннипега" Марка Шайфли, забросившего 5 шайб и сделавшего 6 голевых передач. Третьей звездой стал нападающий "Баффало" Джек Айкел, набравший 9 очков (5 голов + 4 передачи).