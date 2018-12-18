Поклонники Виктории Бони бросились утешать свою богиню. Модель привели в расстроенные чувства размышления о российских мужчинах, которым угрожают новым видом алиментов.

Поклонники Виктории Бони бросились утешать свою "богиню".Модель привели в расстроенные чувства размышления о российских мужчинах, которым угрожают новымвидом алиментов.Фотография известной модели в алом наряде вызвала простобурю восторга у фанатов Виктории Бони. Поклонники с трудом подбирали эпитеты,чтобы описать красоту своего кумира."Безумно красиво...шикарная модельная поза","Богиня красоты", "Шикарно", "Богиня в красном, вы такпрекрасны!", – комментировали снимок фанаты Виктории.Ранее Боня поделилась мыслями об инициативе Национального родительского комитета. Тот обратился в Минтруд с предложением – взыскивать алименты с мужчин не только на детей, но и на неработающего родителя.Российские мужчины вообще не захотят жениться, если будетпринято новое предложение об алиментах. Виктория Боня уверена, чтопоследствия такого решения будут весьма неприятными.Все это чревато неприятными последствиями, считает Боня.Виктория отмечает, что многие российские мужчины уже сейчас не хотят жениться.Они понимают: если вдруг семейная жизнь даст трещину, на их плечи ляжет немалаяфинансовая нагрузка.Если пройдет еще и инициатива Национального родительскогокомитета, то жениться не захочет вообще никто, убеждена Виктория Боня. Такой законсуществует и успешно работает в других странах – к примеру, в США. Но с русскимменталитетом, считает Боня, этот номер не пройдет, пишет Teleprogramma.pro.