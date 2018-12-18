Популярная у молодежи певица Монеточка стала участницей съемок праздничной программы, которую будут транслировать в новогоднюю ночь на Первом канале. Юное дарование вместе с другими звездами отечественного шоу-бизнеса поздравит россиян с телеэкрана.

Популярнаяу молодежи певица Монеточка стала участницей съемок праздничной программы,которую будут транслировать в новогоднюю ночь на Первом канале. Юное дарованиевместе с другими звездами отечественного шоу-бизнеса поздравит россиян стелеэкрана.Елизавета Гырдымова, более известная под псевдонимомМонеточка, прошлой ночью не сомкнула глаз. Девушка участвовала в съемках "Новогоднейночи", которые проходили в Москве, недалеко от Кремля.По задумке продюсеров, работать отечественные знаменитостидолжны били на натуре, что в переводе с профессионального сленга означает – наулице. Как назло, на этой неделе в столицу пришли холода. Звезды героическимерзли, повторяя свои реплики дубль за дублем.К примеру, вчера, 18 декабря, ближе к ночи столбик термометрав Москве упал до минус 20, поднялся сильный ветер. Лютый мороз не испугалмолодое дарование – Монеточка без капризов и жалоб отрабатывала свой номер,хотя, возможно, у девушки просто не было выбора, ведь артистыограничены условиями контракта: срыв съемок может грозить серьезным штрафом. Об этом сообщает .На манежную площадь артистка приехала не одна. Монеточкусопровождала громкая группа поддержки, состоящая из родственников, знакомых идрузей. Также рядом с Лизой была замечена ее бабушка Вера, ради которойартистка приходила на программу "Поле чудес". На шоу она выиграла мультиварку иполучила поцелуй от ведущего Леонида Якубовича.