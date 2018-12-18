Популярная
у молодежи певица Монеточка стала участницей съемок праздничной программы,
которую будут транслировать в новогоднюю ночь на Первом канале. Юное дарование
вместе с другими звездами отечественного шоу-бизнеса поздравит россиян с
телеэкрана.
Популярная
у молодежи певица Монеточка стала участницей съемок праздничной программы,
которую будут транслировать в новогоднюю ночь на Первом канале. Юное дарование
вместе с другими звездами отечественного шоу-бизнеса поздравит россиян с
телеэкрана.
Елизавета Гырдымова, более известная под псевдонимом
Монеточка, прошлой ночью не сомкнула глаз. Девушка участвовала в съемках "Новогодней
ночи", которые проходили в Москве, недалеко от Кремля.
По задумке продюсеров, работать отечественные знаменитости
должны били на натуре, что в переводе с профессионального сленга означает – на
улице. Как назло, на этой неделе в столицу пришли холода. Звезды героически
мерзли, повторяя свои реплики дубль за дублем.
К примеру, вчера, 18 декабря, ближе к ночи столбик термометра
в Москве упал до минус 20, поднялся сильный ветер. Лютый мороз не испугал
молодое дарование – Монеточка без капризов и жалоб отрабатывала свой номер,
хотя, возможно, у девушки просто не было выбора, ведь артисты
ограничены условиями контракта: срыв съемок может грозить серьезным штрафом. Об этом сообщает .
На манежную площадь артистка приехала не одна. Монеточку
сопровождала громкая группа поддержки, состоящая из родственников, знакомых и
друзей. Также рядом с Лизой была замечена ее бабушка Вера, ради которой
артистка приходила на программу "Поле чудес". На шоу она выиграла мультиварку и
получила поцелуй от ведущего Леонида Якубовича.