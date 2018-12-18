Тандем Ольги Бузовой и Евгения Петросяна не дает покоя общественности. Пользователи Сети пытаются выяснить, кому повезло больше – Бузовой с Петросяном, чье имущество оценивается по самым скромным расчетам в полтора миллиарда рублей, или Петросяну с молодой поющей ведущей, которую обожает вся аудитория реалити-шоу Дом-2.

Тандем Ольги Бузовой и Евгения Петросяна не дает покоя общественности. Пользователи Сети пытаются выяснить, кому повезло больше – Бузовой с Петросяном, чье имущество оценивается по самым скромным расчетам в полтора миллиарда рублей, или Петросяну с молодой поющей ведущей, которую обожает вся аудитория реалити-шоу "Дом-2".Тот факт, что и приняли участие в съемках "Голубого огонька", стал сенсацией для общественности. А теперь появилась информация, что поющая ведущая и юморист не просто выступят вместе, а изобразят Еву и Адама. Судя по изображениям, доступным в Сети, петросян уже вручил Бузовой и первый подарок – яблоко.Самое интересное, что отношения Бузовой и Петросяна развивались под носом у Елены Степаненко. Дело в том, что бывшая жена юмориста тоже участвовала в записи, причем снималась она в те же дни, компетентно сообщают .Впрочем, за кулисами Петросенко (как за глаза называют юмористов в кулуарах) не пересекались. Бывшие супруги заняты разделом совместно нажитого имущества, которое, по предварительным оценкам, составляет собой сумму в полтора миллиарда рублей. По словам специалистов, эти разбирательства могут длиться годами, если пара не договорится лично. Однако на контакт не идет.В Сети с иронией воспринимают тандем Бузовой и Петросяна. Комментаторы гадают, кому повезло больше. "Повезло разведенке...", "Которой из? И Буз и Петрос разведенки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Наверно все же Бузовой. Богатый папик)", "А я считаю, что Петросяну. Бузова симпатичнее этой его Брухуновой", – так звучит лишь часть обсуждений.Напомним, что является личной помощницей Евгения Петросяна. Говорят, именно из-за 29-летней ассистентки юморист и развелся. По слухам, брак артистов давно трещал по швам. но лишь когда Петросян внезапно подарил Брухуновой две квартиры в Москве, Степаненко всерьез обеспокоилась.