В последнее время участница группы Фабрика Александра Савельева редко выходит в свет. А особо наблюдательные фанаты обратили внимание, что артистка начала отдавать предпочтение свободным нарядам.

В последнее время участница группы "Фабрика" Александра Савельева редко выходит в свет. А особо наблюдательные фанаты обратили внимание, что артистка начала отдавать предпочтение свободным нарядам.считается одной из самых привлекательных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе. В группе "Фабрика" Саша выделяется своей яркой, эффектной внешностью – длинными светлыми волосами и стройной фигурой. В личной жизни у Савельевой тоже все стабильно: уже восемь лет она счастливо замужем за актером Кириллом Сафоновым.Они тайно поженились, а позднее отпраздновали это событие с друзьями и коллегами. Саша и Кирилл до сих пор с улыбкой вспоминают, как в 2010 году обвели вокруг пальца вездесущих папарацци. С тех пор в СМИ то и дело появляются сообщения о скором прибавлении в семействе. К слову, у Кирилла есть взрослая дочь от предыдущих отношений, а вот Александра пока бездетна.Впрочем, сейчас снова появились слухи о беременности Савельевой. Все началось с того, что журналисты заметили, насколько снизились появления певицы на различных светских мероприятиях. Обычно артистка выходила в свет регулярно, демонстрируя не только невероятно стройную фигуру, но и безупречный вкус. Сейчас же Александра буквально пропала.Однако если внимательно посмотреть официальную страничку Савельевой в социальной сети Instagram, то видно, что популярная исполнительница все же не закрылась дома. Она продолжает работать, даже выходит в свет, однако посещает совсем не массовые мероприятия. А если ознакомиться с комментариями, то можно заметить, как особо наблюдательные фанаты обсуждают якобы изменившуюся фигуру Александры и ее стиль в общем.Теперь Савельева отдает предпочтение свободной в талии одежде или фотографируется по пояс или кладет руки на живот. Будто бы что-то прячет, полагают подозрительные поклонники. Сама предпочитает не комментировать предположения фанатов, чем еще сильнее провоцирует интригу.