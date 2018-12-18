Звезда группы Фабрика прокомментировала слухи, которые в соцсетях и прессе. Поклонники и журналисты решили, что Саша Савельева ждет ребенка.
Звезда группы "Фабрика" прокомментировала слухи, которые в соцсетях и прессе. Поклонники и журналисты решили, что Саша Савельева ждет ребенка.
Интернет-обыватели заметили, что Саша теперь отдает предпочтение
свободным нарядам, скрывающим фигуру. Также артистка стала редко появляться на
различных светских мероприятиях.
Обычно Саша Савельева выходила в свет регулярно,
демонстрируя не только невероятно стройную фигуру, но и безупречный вкус.
Сейчас же звезда буквально пропала.
Представителям СМИ удалось получить комментарий у коллеги Саши
по девичьей группе "Фабрика" Александры Поповой. Девушка наотрез отказалась общаться.
"Не могу комментировать это, абсолютно", – заявила Попова.
Журналисты связались и с самой . Артистка
явно не ожидала звонка, поэтому была смущена и немногословна. Она скупо
прокомментировала информацию о своей беременности: "Одно неудачное фото,
которое попало в Сеть, даже обсуждать не буду", – отметила она в беседе со .
Напомним, уже восемь лет счастлива в браке с актером
Кириллом Сафоновым. Знаменитости поженились тайно, церемония состоялась в
сказочно красивой московской усадьбе Царицыно. Позднее новобрачные отпраздновали
это событие с друзьями и коллегами. У
Сафонова есть дочь от прошлого брака, а вот Савельева пока бездетна.