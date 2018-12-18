Звезда группы Фабрика прокомментировала слухи, которые в соцсетях и прессе. Поклонники и журналисты решили, что Саша Савельева ждет ребенка.

Звезда группы "Фабрика" прокомментировала слухи, которые в соцсетях и прессе. Поклонники и журналисты решили, что Саша Савельева ждет ребенка.Интернет-обыватели заметили, что Саша теперь отдает предпочтениесвободным нарядам, скрывающим фигуру. Также артистка стала редко появляться наразличных светских мероприятиях.Обычно Саша Савельева выходила в свет регулярно,демонстрируя не только невероятно стройную фигуру, но и безупречный вкус.Сейчас же звезда буквально пропала.Представителям СМИ удалось получить комментарий у коллеги Сашипо девичьей группе "Фабрика" Александры Поповой. Девушка наотрез отказалась общаться."Не могу комментировать это, абсолютно", – заявила Попова.Журналисты связались и с самой . Артисткаявно не ожидала звонка, поэтому была смущена и немногословна. Она скупопрокомментировала информацию о своей беременности: "Одно неудачное фото,которое попало в Сеть, даже обсуждать не буду", – отметила она в беседе со .Напомним, уже восемь лет счастлива в браке с актеромКириллом Сафоновым. Знаменитости поженились тайно, церемония состоялась всказочно красивой московской усадьбе Царицыно. Позднее новобрачные отпраздновалиэто событие с друзьями и коллегами. УСафонова есть дочь от прошлого брака, а вот Савельева пока бездетна.