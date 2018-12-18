Певица не перестает радовать поклонников новыми образами. На сей Ани Лорак выложила на своей страничке в Instagram снимок в бежевом пеньюаре.

Певица не перестает радовать поклонников новымиобразами. На сей Ани Лорак выложила на своей страничке в Instagram снимок в бежевом пеньюаре."Доброго, теплоговечера", – подписала фото артистка. Ани позирует, сидя на полу и томно глядя вкамеру. Пользователям соцсети пришелся по душе женственный и мягкий образисполнительницы."Каквсегда великолепна", "Какаяже ты нежная, нереальная", Шикарная женщина, вы одна такая, идеальная,красавица", "Самая сексуальная красавица на эстраде", "Божественно выглядите", "Как вы прекрасны. Как подснежник весной", -прокомментировали пост звезды подписчики. Но нашлись и те, кому внешний видЛорак не понравился.Рядфолловеров раскритиковали певицу за то, что она, по их утверждению, слишком увлекласькосметическими процедурами и стала не похожа на себя. Они заявили, что известная исполнительница слишком увлеклась"пластикой" и ботоксом, чем совершенно себя "изуродовала"."В страшилу превратилась!Постарела, подурнела. Один силикон!", "Вообще на себя не похожа! Страшно смотреть, что вы с собойделаете", – возмутились хэйтеры. Однако положительных отзывов о внешностиАни Лорак неизменно собирает больше, чем негативных.Напомним, в начале декабря певица и ее дочьСофия стали почетными гостями на празднике по случаю Дня рождения наследницыФилиппа Киркорова Аллы-Виктории. Весь вечер гостей развлекала командааниматоров, переодетых в героев книг писательницы Джоан Роулинг.