Певица не перестает радовать поклонников новыми
образами. На сей Ани Лорак выложила на своей страничке в Instagram снимок в бежевом пеньюаре.
Певица не перестает радовать поклонников новыми
образами. На сей Ани Лорак выложила на своей страничке в Instagram снимок в бежевом пеньюаре.
"Доброго, теплого
вечера", – подписала фото артистка. Ани позирует, сидя на полу и томно глядя в
камеру. Пользователям соцсети пришелся по душе женственный и мягкий образ
исполнительницы.
"Как
всегда великолепна", "Какая
же ты нежная, нереальная", Шикарная женщина, вы одна такая, идеальная,
красавица", "Самая сексуальная красавица на эстраде", "Божественно выглядите", "Как вы прекрасны. Как подснежник весной", -
прокомментировали пост звезды подписчики. Но нашлись и те, кому внешний вид
Лорак не понравился.
Ряд
фолловеров раскритиковали певицу за то, что она, по их утверждению, слишком увлеклась
косметическими процедурами и стала не похожа на себя. Они заявили, что известная исполнительница слишком увлеклась
"пластикой" и ботоксом, чем совершенно себя "изуродовала".
"В страшилу превратилась!
Постарела, подурнела. Один силикон!", "Вообще на себя не похожа! Страшно смотреть, что вы с собой
делаете", – возмутились хэйтеры. Однако положительных отзывов о внешности
Ани Лорак неизменно собирает больше, чем негативных.
Напомним, в начале декабря певица и ее дочь
София стали почетными гостями на празднике по случаю Дня рождения наследницы
Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Весь вечер гостей развлекала команда
аниматоров, переодетых в героев книг писательницы Джоан Роулинг.