Поклонники Натальи Водяновой не знали, что моделям можно есть спагетти – да еще на улице. Сама же Наталья считает, что это лучший способ разогреться перед началом очередной акции.

Поклонники Натальи Водяновой не знали, что моделям можноесть спагетти – да еще на улице. Сама же Наталья считает, что это лучший способразогреться перед началом очередной акции.Модель удивила фанатов снимком в Instagram: Водянова жадно поедаетспагетти из тарелки, сидя на парапете какого-то фонтана. При этом она сидитпрямо на улице. Звезда этим фото анонсировала очередную благотворительную акциюв Италии. Она пошутила, что уже начинает тренировки в поедании традиционногоитальянского блюда – спагетти. "Это лучший способ начать разогрев?",– подписала снимок модель.Некоторые подписчики определили, что Наталья осчастливиласвоим присутствием испанскую Барселону. В то же время, русскоязычная аудиторияне упустила случая подшутить над Натальей. Модели посоветовали поумеритьаппетит, иначе она может потолстеть, пишет Teleprogramma.pro."Такого не бывает", "Это вы издеваетесь наднами? Простыми смертными. Вы и макароны? Не верю!", "А модели развеедят макароны?", "Так необычно видеть, что человек ест из тарелки наулице", – комментируют подписчики снимок.Нашлись у Водяновой и защитники. "Вот это генетика. Родить пятерых детей,лопать макароны и быть стройной, как лань! Вот это все счастье", -завидуют Наталье комментаторы.Напомним, Наталья переехала во Францию после того, как стала гражданской женой генерального директора Berluti, председателя совета директоров Loro Piana Антуана Арно. Звезда перевезла к новому возлюбленному троих детей от предыдущего брака с лордом Джастином Портманом – сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву. В мае 2014 года у пары родился первый общий ребенок, сын Максим, а через два года на свет появился Роман. Несмотря на то что супермодель и бизнесмен живут вместе много лет, они не спешат регистрировать отношения.В последнее время в Париже стало неспокойно. После того, как улицы французской столицы захлестнули акции протеста, Наталья решила отправиться в путешествие. Начала модель с Индии. Когда Водянова планирует вернуться домой – неизвестно.