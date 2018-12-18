Поклонники Натальи Водяновой не знали, что моделям можно
есть спагетти – да еще на улице. Сама же Наталья считает, что это лучший способ
разогреться перед началом очередной акции.
Поклонники Натальи Водяновой не знали, что моделям можно
есть спагетти – да еще на улице. Сама же Наталья считает, что это лучший способ
разогреться перед началом очередной акции.
Модель удивила фанатов снимком в Instagram: Водянова жадно поедает
спагетти из тарелки, сидя на парапете какого-то фонтана. При этом она сидит
прямо на улице. Звезда этим фото анонсировала очередную благотворительную акцию
в Италии. Она пошутила, что уже начинает тренировки в поедании традиционного
итальянского блюда – спагетти. "Это лучший способ начать разогрев?",
– подписала снимок модель.
Некоторые подписчики определили, что Наталья осчастливила
своим присутствием испанскую Барселону. В то же время, русскоязычная аудитория
не упустила случая подшутить над Натальей. Модели посоветовали поумерить
аппетит, иначе она может потолстеть, пишет Teleprogramma.pro.
"Такого не бывает", "Это вы издеваетесь над
нами? Простыми смертными. Вы и макароны? Не верю!", "А модели разве
едят макароны?", "Так необычно видеть, что человек ест из тарелки на
улице", – комментируют подписчики снимок.
Нашлись у Водяновой и защитники. "Вот это генетика. Родить пятерых детей,
лопать макароны и быть стройной, как лань! Вот это все счастье", -
завидуют Наталье комментаторы.
Напомним, Наталья переехала во Францию после того, как стала гражданской женой генерального директора Berluti, председателя совета директоров Loro Piana Антуана Арно. Звезда перевезла к новому возлюбленному троих детей от предыдущего брака с лордом Джастином Портманом – сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву. В мае 2014 года у пары родился первый общий ребенок, сын Максим, а через два года на свет появился Роман. Несмотря на то что супермодель и бизнесмен живут вместе много лет, они не спешат регистрировать отношения.
В последнее время в Париже стало неспокойно. После того, как улицы французской столицы захлестнули акции протеста, Наталья решила отправиться в путешествие. Начала модель с Индии. Когда Водянова планирует вернуться домой – неизвестно.