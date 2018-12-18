Резолюция ООН по Крыму провоцирует Украину на новые провокации. Наталья Поклонская раскритиковала принятый в Нью-Йорке документ.

Резолюция ООН по Крыму провоцирует Украину на новыепровокации. Наталья Поклонская раскритиковала принятый в Нью-Йорке документ.Депутат Госдумы раскритиковала резолюцию Генассамблеи ООН о милитаризацииКрыма. По мнению Поклонской, принятие этого документа подливает масло в полыхающийогонь русофобии. Теперь Киев может совершить новые провокации, подобные инцидентув Керченском проливе."Даже в диких племенах каннибалов уже знают, что послекрымского референдума полуостров вернулся в Россию. Такая резолюция, мягкоговоря, обескураживает и самих крымчан, чьей жизнью так легко пытаютсяманипулировать представители стран, поддержавших ее", – написала Поклонскаяна своей странице ВКонтакте.Генеральная ассамблея ООН приняла сегодня, 18 декабря предложенную Украиной резолюцию,в которой говорится о милитаризации Крыма, Севастополя, Черного и Азовского морей.Виновникомнестабильности объявлена Россия, которая якобы стягивает войска и вооружения врегион. За документ проголосовали 66 стран, против – 9, а воздержалосьбольшинство – 72 государства.В Кремле уже отреагировали на принятие резолюции, там выразилисожаление в связи с этим. В МИДе решение ООН связали с антироссийскойкампанией, а глава Крыма Сергей Аксенов назвал резолюцию новым витком глупости.В свою очередь наблюдатели утверждают, что юридическаяценность принятой резолюции – нулевая, она лишь наносит удар по авторитету международнойорганизации. "Принудить Россию выполнить эту резолюцию невозможно,добровольно Россия ее не будет выполнять. Это просто очередной удар поавторитету ООН", – сказал в интервью радио Sputnik политолог и журналистЮрий Светов.