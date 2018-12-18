Резолюция ООН по Крыму провоцирует Украину на новые
провокации. Наталья Поклонская раскритиковала принятый в Нью-Йорке документ.
Резолюция ООН по Крыму провоцирует Украину на новые
провокации. Наталья Поклонская раскритиковала принятый в Нью-Йорке документ.
Депутат Госдумы раскритиковала резолюцию Генассамблеи ООН о милитаризации
Крыма. По мнению Поклонской, принятие этого документа подливает масло в полыхающий
огонь русофобии. Теперь Киев может совершить новые провокации, подобные инциденту
в Керченском проливе.
"Даже в диких племенах каннибалов уже знают, что после
крымского референдума полуостров вернулся в Россию. Такая резолюция, мягко
говоря, обескураживает и самих крымчан, чьей жизнью так легко пытаются
манипулировать представители стран, поддержавших ее", – написала Поклонская
на своей странице ВКонтакте.
Генеральная ассамблея ООН приняла сегодня, 18 декабря предложенную Украиной резолюцию,
в которой говорится о милитаризации Крыма, Севастополя, Черного и Азовского морей.
Виновником
нестабильности объявлена Россия, которая якобы стягивает войска и вооружения в
регион. За документ проголосовали 66 стран, против – 9, а воздержалось
большинство – 72 государства.
В Кремле уже отреагировали на принятие резолюции, там выразили
сожаление в связи с этим. В МИДе решение ООН связали с антироссийской
кампанией, а глава Крыма Сергей Аксенов назвал резолюцию новым витком глупости.
В свою очередь наблюдатели утверждают, что юридическая
ценность принятой резолюции – нулевая, она лишь наносит удар по авторитету международной
организации. "Принудить Россию выполнить эту резолюцию невозможно,
добровольно Россия ее не будет выполнять. Это просто очередной удар по
авторитету ООН", – сказал в интервью радио Sputnik политолог и журналист
Юрий Светов.