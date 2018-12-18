При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли у задержанного пакет, в котором находилось 90 свертков с порошкообразным веществом серо-бурого цвета, общей массой свыше 250 граммов...

Сотрудники полиции на станции метро «Дмитровская» задержали 43-летнего жителя столицы, подозреваемого в хранении наркотического средства – героина.Полицейские задержали гражданина за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него пакет, в котором находилось 90 свертков с порошкообразным веществом серо-бурого цвета, общей массой свыше 250 граммов. Проведенное исследование показало, что изъятое вещество содержит в своем составе героин.Следственным управлением УВД на Московском метрополитене в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18