Злоумышленники на территории Южного округа столицы совершили несколько нападений с целью грабежа...

«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по Нагорному району задержали двоих приезжих, подозреваемых в совершении грабежей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по Нагорному району от жителя Московской области поступило сообщение о попытке грабежа. По словам заявителя, у одного из домов на Чонгарском бульваре на него напали неизвестные и, нанеся ему несколько ударов в лицо, пытались похитить его телефон, однако не довели свой умысел до конца и скрылись.Через некоторое время в территориальный отдел полиции обратился житель столицы, который сообщил, что на Варшавском шоссе на него напали неизвестные и похитили телефон.В результате отработки территории сотрудники экипажа автопатруля по приметам задержали подозреваемых. Ими оказались 18-летний и 23-летний приезжие, у которых было обнаружено и изъято похищенное.Во время проверки задержанных на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний в отдел полиции поступило еще одно заявление о грабеже от жителя Московской области. Мужчина сообщил о том, что на Варшавском шоссе на него напали неизвестные и похитили его телефон.По данным фактам следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22