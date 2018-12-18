Сотрудниками полиции задержан 25-летний приезжий по подозрению в разбойном нападении и хищении ювелирных изделий на сумму около полумиллиона рублей...

"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа столицы задержан 25-летний приезжий по подозрению в разбойном нападении и хищении ювелирных изделий на сумму около полумиллиона рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в церковной лавке, расположенной на Рязанском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации."Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что двое неизвестных мужчин, угрожая работнику похожим на пистолет предметом, разбили витрины и похитили ювелирные изделия на сумму около 500 тысяч рублей. Там же сотрудники полиции обнаружили молоток, который использовали злоумышленники", - рассказала Ирина Волк.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых на Люблинской улице. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе обыска в квартире задержанного изъят пневматический пистолет, а также часть похищенного.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности и задержание соучастника противоправного деяния.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео