Оказывается, в Европе идет настоящая охота на украинцев. Если бы не Петр Порошенко, мир об этом никогда бы не узнал.

Оказывается, в Европе идет настоящая охота на украинцев. Еслибы не Петр Порошенко, мир об этом никогда бы не узнал.Заявления украинского президента порой заставляют задуматьсяо его вменяемости. На этот раз господин Порошенко выразил радость в связи с тем,что европейские страны охотятся за украинцами, которые без виз могут въезжатьна территорию Евросоюза.Так украинский лидер проиллюстрировал свой тезис о скоромвступлении Незалежной в Евросоюз и НАТО, пишет РИА Новости. По мнениюПорошенко, Украина готова стать полноправным членом Европейского союза.Украина получила безвизовый режим с ЕС в июне 2017 года.Однако долгожданное завоевание Порошенко, которым он хвастался где толькоможно, в итоге оказался не достижением, а банальным обманом и профанацией.Через несколько дней разочарованные украинцы обнаружили, чтопросто так уехать жить или учиться в одну из европейских стран у них неполучится, ведь безвизовый режим рассчитан на пребывание граждан Незалежной вЕС сроком не более 90 дней. Таким образом, он пригоден только для туристическихпоездок, для всего остального по-прежнему нужно оформлять отдельные документы.Для того, чтобы посмотреть на старушку-Европу, украинцамнужно иметь на счету не менее 45 евро. Получается, что бедным слоям населениядаже такая фальшивая евроинтеграция совершенно недоступна. А если учесть, чтоза чертой бедности в настоящее время проживают более половины гражданНезалежной, то безвизовый режим, выдаваемый Порошенко за небывалое достижение,на деле является циничным и подлым издевательством.Что касается скорого вступления Украины в ЕС и НАТО, о которомтак любит говорить президент страны, то нему уже не раз давали понять, что дляначала надо решить территориальную проблему на юго-востоке и победитькоррупцию. Без выполнения этих требований путь в Старый Свет для Порошенкозакрыт.