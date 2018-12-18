Оказывается, в Европе идет настоящая охота на украинцев. Если
бы не Петр Порошенко, мир об этом никогда бы не узнал.
Оказывается, в Европе идет настоящая охота на украинцев. Если
бы не Петр Порошенко, мир об этом никогда бы не узнал.
Заявления украинского президента порой заставляют задуматься
о его вменяемости. На этот раз господин Порошенко выразил радость в связи с тем,
что европейские страны охотятся за украинцами, которые без виз могут въезжать
на территорию Евросоюза.
Так украинский лидер проиллюстрировал свой тезис о скором
вступлении Незалежной в Евросоюз и НАТО, пишет РИА Новости. По мнению
Порошенко, Украина готова стать полноправным членом Европейского союза.
Украина получила безвизовый режим с ЕС в июне 2017 года.
Однако долгожданное завоевание Порошенко, которым он хвастался где только
можно, в итоге оказался не достижением, а банальным обманом и профанацией.
Через несколько дней разочарованные украинцы обнаружили, что
просто так уехать жить или учиться в одну из европейских стран у них не
получится, ведь безвизовый режим рассчитан на пребывание граждан Незалежной в
ЕС сроком не более 90 дней. Таким образом, он пригоден только для туристических
поездок, для всего остального по-прежнему нужно оформлять отдельные документы.
Для того, чтобы посмотреть на старушку-Европу, украинцам
нужно иметь на счету не менее 45 евро. Получается, что бедным слоям населения
даже такая фальшивая евроинтеграция совершенно недоступна. А если учесть, что
за чертой бедности в настоящее время проживают более половины граждан
Незалежной, то безвизовый режим, выдаваемый Порошенко за небывалое достижение,
на деле является циничным и подлым издевательством.
Что касается скорого вступления Украины в ЕС и НАТО, о котором
так любит говорить президент страны, то нему уже не раз давали понять, что для
начала надо решить территориальную проблему на юго-востоке и победить
коррупцию. Без выполнения этих требований путь в Старый Свет для Порошенко
закрыт.