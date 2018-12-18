Она возвращается. Примадонна снова на эстраде. Кремлевский дворец ждет. Ажиотаж бешеный. Дай, Боже, сил мне пережить этот вечер. Это запись из Instagram Аллы Пугачёвой. Подпись под афишей с анонсом большого сольного концерта 17 апреля. И не где-нибудь, а в Государственном Кремлевском дворце.

Она возвращается. Примадонна снова на эстраде. Кремлевский дворец ждет. Ажиотаж бешеный. "Дай, Боже, сил мне пережить этот вечер". Это запись из Instagram Аллы Пугачёвой. Подпись под афишей с анонсом большого сольного концерта 17 апреля. И не где-нибудь, а в Государственном Кремлевском дворце.Алла Пугачёва вернется на сцену после восьмилетнего перерыва. В 2010 году она однозначно заявила о полном и окончательном отказе от сценических выступлений. Тогда, мол, решила уступить дорогу молодым. А теперь, выходит, от своих слов отказывается. Впрочем, есть формальный повод, причем солидный. За два дня до шоу в Кремле Примадонна отпразднует семидесятилетие. В честь чего и планирует выступить с полным набором проверенных временем хитов. Так и написала: "В жизни раз бывает 70 лет". Да и название у концертной программы Аллы Борисовны говорящее – "Постскриптум".Комментарии преимущественно восторженные. Например, такой: "Все супер! Талант вечен". И кто бы с этим поспорил? Однако, может быть, дело все-таки не в таланте или не только в нем? С коммерческой точки зрения ход ведь беспроигрышный.Как говорят сейчас, наделала хайпа Алла Борисовна. Многие восприняли это, и небезосновательно, как элемент пиара."Уход со сцены, прощальный тур, потом возвращение – это вполне себе здоровый пиар, возможность привлечь внимание. Это нормально", — уверяет PR-специалист Кирилл Папирный.С другой стороны, можно ли заподозрить Аллу Борисовну в том, что ей не хватает славы или денег, или что ей нужен пиар? После публикации афиши, в ее Instagram буквально каждую минуту – плюс несколько тысяч лайков, просмотров и комментариев."Это не только музыка. Это жизнь для подражания, пример. Она такая одна. Таких певиц, актрис, нет!" – уверен сатирик и юморист Михаил Жванецкий.Новость оценили и многие звезды. Например, Филипп Киркоров опубликовал афишу у себя в Instagram с подписью: "Потрясающая новость под занавес уходящего года"."В этом мире столько горя… Со своей душой мы в ссоре… Я ведь прав, скажи мне, Алла?" – обращался певец к экс-супруге.Это фрагмент клипа, в котором недавно снялась Пугачева. Своего рода ода Примадонне. Тут же популярные блогеры, рэперы. Журналист Николай Соколов сыграл в нем самого себя, оказался под впечатлением от артистки."Она выполняла все просьбы режиссера, при этом была очень молодой – молодой в движении, молодой в словах. Она не собирается стареть! И многие догадывались, что у нее в следующем году начнется большой тур", — признается Николай Соколов.Кстати, автор клипа, друг Пугачевой, стилист и музыкант Алишер рассказал нам, что концерт не стал для него новостью."Ажиотаж страшный. Я ей все время говорил, что надо на стадионе в Лужниках делать концерт. И их штук двадцать должно быть, чтобы все желающие могли попасть туда. А так получится, что будет весь бомонд, шоу-бизнес и те везунчики, которые каким-то чудом достали билеты. У нас билетов нет. У ближайшего окружения нет билетов!" – приходит в ужас Алишер.Билетов действительно немного. И продаются они от 7 тысяч рублей на балконе и до 15 — в середине партера. Говорят, что передние ряды уже оцениваются за сотню тысяч рублей. И, конечно, любая новость от таких людей, как Алла Пугачева, не обходится без негатива и хейтеров. А еще комментариев типа: "Зачем вернулась?" и "Надо бы уже с внуками дома сидеть?""Кто эти люди, которые дают такие оценки? Кто эти люди, которые дают советы Алле Борисовне? Вообще наплевать, что они думают. Потому что любой творческий человек имеет право хоть в сто лет выйти на сцену", — уверен музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.А сама Пугачева своим хейтерам недавно остроумно ответила на одном из каналов на YouTube.Человек, который на это реагирует: "Как они могли меня обозвать старухой?! Как это так?! Ой-ой-ой, какой ужас! Негодяи!" Да плевать я хотела! Мне главное, чтобы стенты мои не выпали, ножки мои ходили красивые до сих пор. Потому что главное другое – желание жить сегодняшним мгновением".Ждем концерта в Москве, в Питере, а там, и правда, может целого тура дождемся.