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<a href="http://33live.ru/novosti/18-12-2018-prokuratura-proverila-kak-ispolzuyut-zemlyu-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Прокуратура проверила, как используют землю во Владимирской области</a> - Участки для многодетных без коммуникаций и добыча полезных ископаемых за пределами границ карьеров. Прокуратура области провела масштабную проверку использования земли. Ее итоги озвучили сегодня на форуме по вопросам землепользования с участием представителей законодательной и исполнительной власти и профильных федеральных ведомств. Нарушения законов по данным надзорного ведомства выявлены во всех сферах. Что же мешает эффективно использовать земельные ресурсы и кому еще ждать прокурорских проверок - расскажет Оксана Любимова.