Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский сообщил на заседании Генассамблеи ООН, что минобороны Украины засекретило все документы, касающиеся провокации в Черном море.

Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский сообщил на заседании Генассамблеи ООН, что минобороны Украины засекретило все документы, касающиеся провокации в Черном море. Он отметил, что ведомство пытается таким образом замести следы, передает РИА Новости.Инцидент 25 ноября не был случайностью, добавил Полянский. Он подчеркнул, что военные суда Украины зашли в Керченский пролив намеренно, имея задачу открыть огонь по пограничникам РФ. Дипломат считает, что не выполнить этот преступный приказ им не позволило здравомыслие, и предполагает, что Киев изначально планировал пожертвовать экипажами всех трех судов.Полянский сообщил, что российская сторона собирается юридически подтвердить провокационный характер действий киевских властей, и заключил, что действия Украины в Черном море – нарушение устава ООН и международного права.