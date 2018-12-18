Боеспособность российской армии возросла в разы. Этому способствовало, в том числе, и вооружение частей новейшими образцами. Так что склонным к агрессивной риторике странам стоит призадуматься прежде, чем связываться с Россией.

Боеспособность российской армии возросла в разы. Этомуспособствовало, в том числе, и вооружение частей новейшими образцами. Так что склоннымк агрессивной риторике странам стоит призадуматься прежде, чем связываться сРоссией.Новое российское оружие кратно увеличивает боеспособностьотечественной армии. Это позволит на долгие годы обеспечить безопасность страныи стабильность в мире. А также заставит задуматься государства, склонные кмилитаристской и агрессивной риторике, заявил Владимир Путин."Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшегоне имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании ФедеральномуСобранию 1 марта. Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса"Авангард" и успешные испытания "Сармата", – заявилпрезидент России на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве. Главагосударства напомнил, что, кроме того, уже заступили на боевое дежурствосистемы "Кинжал" и "Пересвет".Владимир осмотрел выставку вооружений, изъятых утеррористов в Сирии. Президенту показали образцы стрелкового и холодногооружия, беспилотники и другую технику. В частности, Путин осмотрел стенд строфейным холодным и огнестрельным оружием. На нем представлены 97 видов оружияиз 18 стран мира, в том числе из Австрии, Бельгии, Великобритании, США, Израиляи Франции.Владимиру , которого сопровождал министр обороны РоссииСергей Шойгу, показали также комплекты гуманитарной помощи, которую поставляютв Сирию Всемирная продовольственная программа ООН и Международный комитетКрасного Креста. Как рассказали Путину, их нашли не у мирных граждан, а в схронах боевиков, передаеттелеканал