Боеспособность российской армии возросла в разы. Этому
способствовало, в том числе, и вооружение частей новейшими образцами. Так что склонным
к агрессивной риторике странам стоит призадуматься прежде, чем связываться с
Россией.
Боеспособность российской армии возросла в разы. Этому
способствовало, в том числе, и вооружение частей новейшими образцами. Так что склонным
к агрессивной риторике странам стоит призадуматься прежде, чем связываться с
Россией.
Новое российское оружие кратно увеличивает боеспособность
отечественной армии. Это позволит на долгие годы обеспечить безопасность страны
и стабильность в мире. А также заставит задуматься государства, склонные к
милитаристской и агрессивной риторике, заявил Владимир Путин.
"Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего
не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному
Собранию 1 марта. Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса
"Авангард" и успешные испытания "Сармата", – заявил
президент России на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве. Глава
государства напомнил, что, кроме того, уже заступили на боевое дежурство
системы "Кинжал" и "Пересвет".
Владимир осмотрел выставку вооружений, изъятых у
террористов в Сирии. Президенту показали образцы стрелкового и холодного
оружия, беспилотники и другую технику. В частности, Путин осмотрел стенд с
трофейным холодным и огнестрельным оружием. На нем представлены 97 видов оружия
из 18 стран мира, в том числе из Австрии, Бельгии, Великобритании, США, Израиля
и Франции.
Владимиру , которого сопровождал министр обороны России
Сергей Шойгу, показали также комплекты гуманитарной помощи, которую поставляют
в Сирию Всемирная продовольственная программа ООН и Международный комитет
Красного Креста. Как рассказали Путину, их нашли не у мирных граждан, а в схронах боевиков, передает
телеканал