Стало известно, что Санта-Клаус собирается сделать подарок президенту России. Не обидит он презентами и глав других стран.

Стало известно, что Санта-Клаус собираетсясделать подарок президенту России. Не обидит он презентами и глав других стран.Седобородый волшебник изЛапландии подготовил сюрпризы главе США Дональду Трампу и лидеру Финляндии СаулиНиинисте.Однако раскрывать свои планыподробнее Санта не спешит. "Я сохраню это в секрете. Если вы хотитеузнать, вам нужно попросить Дональда, Владимира и Саули рассказать обэтом", – цитирует Санта-Клауса РИА Новости.Вместе с тем, волшебникрассказал, какие российские регионы намерен посетить в этом году. "Сейчас плантаков: посетить Россию на севере, юге, востоке и западе. Мы все еще уточняеммножество деталей, потому что Россия – прекрасная, огромная страна с множествомчудесных ребятишек, которые хотят меня увидеть", – поделился Санта-Клаус.В прошлом году пунктом его путешествия стала русская деревня НовоеЧаплино на Чукотке. Там Санте очень понравилось. Он отметил, что эти места прекрасны своими людьми и великолепной природой."Мои олени нашли, что горячие источники – это нечто крайне приятное", – рассказалобитатель Лапландии.Отметим, Санта-Клауспроживает в своей официальной резиденции, расположенной в деревне Санта-Клаусана Полярном круге, поблизости от финского города Рованиеми. Эльфы наофициальном сайте волшебника уточняют, что дом Санты расположен далеко насевере, но он также живет в удивительном мире историй и сказок.