Стало известно, что Санта-Клаус собирается
сделать подарок президенту России. Не обидит он презентами и глав других стран.
Стало известно, что Санта-Клаус собирается
сделать подарок президенту России. Не обидит он презентами и глав других стран.
Седобородый волшебник из
Лапландии подготовил сюрпризы главе США Дональду Трампу и лидеру Финляндии Саули
Ниинисте. Однако раскрывать свои планы Санта-Клаус не спешит. "Я сохраню это в секрете. Если вы хотите
узнать, вам нужно попросить Дональда, Владимира и Саули рассказать об
этом", – цитирует его РИА Новости.
Волшебник
рассказал, какие российские регионы намерен посетить в этом году. "Сейчас план
таков: посетить Россию на севере, юге, востоке и западе. Мы все еще уточняем
множество деталей, потому что Россия – прекрасная, огромная страна с множеством
чудесных ребятишек, которые хотят меня увидеть", – заявил Санта-Клаус.
В прошлом году одним из пунктов его путешествия стала деревня Новое
Чаплино на Чукотке. Там Санте очень понравилось. Он отметил, что в этих местах живут прекрасные люди, а природа просто великолепна.
"Мои олени нашли, что горячие источники – это нечто крайне приятное", – рассказал
обитатель Лапландии.
Напомним, что волшебник проживает в своей официальной резиденции, расположенной в деревне Санта-Клауса
на Полярном круге, поблизости от финского города Рованиеми. На
официальном сайте эльфы уточняют, что дом Санты расположен далеко на
севере, но он также живет в удивительном мире историй и сказок.