Стало известно, что Санта-Клаус собирается сделать подарок президенту России. Не обидит он презентами и глав других стран.

Стало известно, что Санта-Клаус собираетсясделать подарок президенту России. Не обидит он презентами и глав других стран.Седобородый волшебник изЛапландии подготовил сюрпризы главе США Дональду Трампу и лидеру Финляндии СаулиНиинисте. Однако раскрывать свои планы Санта-Клаус не спешит. "Я сохраню это в секрете. Если вы хотитеузнать, вам нужно попросить Дональда, Владимира и Саули рассказать обэтом", – цитирует его РИА Новости.Волшебникрассказал, какие российские регионы намерен посетить в этом году. "Сейчас плантаков: посетить Россию на севере, юге, востоке и западе. Мы все еще уточняеммножество деталей, потому что Россия – прекрасная, огромная страна с множествомчудесных ребятишек, которые хотят меня увидеть", – заявил Санта-Клаус.В прошлом году одним из пунктов его путешествия стала деревня НовоеЧаплино на Чукотке. Там Санте очень понравилось. Он отметил, что в этих местах живут прекрасные люди, а природа просто великолепна."Мои олени нашли, что горячие источники – это нечто крайне приятное", – рассказалобитатель Лапландии.Напомним, что волшебник проживает в своей официальной резиденции, расположенной в деревне Санта-Клаусана Полярном круге, поблизости от финского города Рованиеми. Наофициальном сайте эльфы уточняют, что дом Санты расположен далеко насевере, но он также живет в удивительном мире историй и сказок.