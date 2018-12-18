Украинские власти готовятся нанести новый удар по Русской православной церкви. Бывший замглавы администрации президента Незалежной Ростислав Павленко, до сих пор занимающийся вопросами религиозных организаций, анонсировал новые меры по борьбе с Московским патриархатом.

Украинские власти готовятся нанести новый удар по Русской православнойцеркви. Бывший замглавы администрации президента НезалежнойРостислав Павленко, до сих пор занимающийся вопросами религиозныхорганизаций, анонсировал новые меры по борьбе с Московским патриархатом.эфире телеканала "Прямой" экс-чиновник заявил, что созданная на дняхавтокефальная украинская церковь меняет весь расклад религиозной жизни вНезалежной."Создана православная церковь Украины, православная церковь украинскойземли, в территории международно признанных границ”, – заявил Павленко.Бывшийчиновник напомнил, что каноническая Украинская православная церковьявляется частью Московского патриархата и управляется из российскойстолицы. По его словам, должны быть утверждены законы, которые утвердятгосподство автокефальной церкви и снизят степень влияния РПЦ.Напрошлой неделе в Киеве при поддержке Константинопольского патриархатасостоялся так называемый объединительный собор неканонических церквей Незалежной.По итогам съезда президент Петр Порошенко, инициировавший собрание,объявил о создании независимой поместной православной церкви Украины.Новую структуру возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Он является соратником "киевского патриарха" Филарета, преданного русской церковью анафеме за раскол.Эксперты отмечают, что церковная реформа нужна президенту Украины Петру Порошенко для поддержания изрядно просевшего рейтинга. На носу выборы главы государства, поэтому лидер Незалежной судорожно пытается улучшить свое положение.