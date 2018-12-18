Американская модель plus-size Эшли Грэм показала, как она готовится к финалу конкурса Мисс Вселенная – 2019. Знаменитость опубликовала интимный снимок в сауне.

Американская модель plus-size Эшли Грэм показала, как она готовится к финалу конкурса "МиссВселенная – 2019". Знаменитость опубликовала интимный снимок в сауне.Эшли Грэм была ведущей состязания красоты вместе с комиком СтивомХарви. Она стала одной из первых, кто поддержал победительницу – филиппинку Катриону Грэй. На откровенной фотографии модель позирует обнаженной, прикрыв рукой грудь. Снимокона подписала лаконичной фразой: "Только из сауны".Эта процедура помогла ей выглядеть безупречно во время конкурса. Подписчики одарили Эшли комплиментами: "Ты всегдашикарно выглядишь", "Ты вдохновляешь всех нас", "Ты выглядишь потрясающе", "Однаиз самых красивых женщин на планете", "Ты похожа на ангела!"Грэм не боится показывать свои пышные формы и часто публикует снимки без обработки. Модель регулярно проводит лекции в учебных заведениях отом, как важно научиться принимать себя и свое тело.Эшли считается одной из самых успешных манекенщиц plus-size.Она появлялась на обложках таких модных изданий, как Vogue, Harper's Bazaar,Glamour и Elle, снималась для рекламы бренда Levi's. Модель также принималаучастие в гуманитарной миссии в Южной Африке.Эшли старается не разглашать детали личной жизни. Известно, что она вышла замуж за видеооператораДжастина Эрвина в 2009 году.