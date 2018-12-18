Американская модель plus-size Эшли Грэм показала, как она готовится к финалу конкурса Мисс
Вселенная – 2019. Знаменитость опубликовала интимный снимок в сауне.
Американская модель plus-size Эшли Грэм показала, как она готовится к финалу конкурса "Мисс
Вселенная – 2019". Знаменитость опубликовала интимный снимок в сауне.
Эшли Грэм была ведущей состязания красоты вместе с комиком Стивом
Харви. Она стала одной из первых, кто поддержал победительницу – филиппинку Катриону Грэй. На откровенной фотографии модель позирует обнаженной, прикрыв рукой грудь. Снимок
она подписала лаконичной фразой: "Только из сауны".
Эта процедура помогла ей выглядеть безупречно во время конкурса. Подписчики одарили Эшли комплиментами: "Ты всегда
шикарно выглядишь", "Ты вдохновляешь всех нас", "Ты выглядишь потрясающе", "Одна
из самых красивых женщин на планете", "Ты похожа на ангела!"
Грэм не боится показывать свои пышные формы и часто публикует снимки без обработки. Модель регулярно проводит лекции в учебных заведениях о
том, как важно научиться принимать себя и свое тело.
Эшли считается одной из самых успешных манекенщиц plus-size.
Она появлялась на обложках таких модных изданий, как Vogue, Harper's Bazaar,
Glamour и Elle, снималась для рекламы бренда Levi's. Модель также принимала
участие в гуманитарной миссии в Южной Африке.
Эшли старается не разглашать детали личной жизни. Известно, что она вышла замуж за видеооператора
Джастина Эрвина в 2009 году.