Употребление фастфуда опасно для психического здоровья. У любителей быстрой еды резко повышается риск развития депрессии.

Употребление фастфуда опасно для психического здоровья. Улюбителей "быстрой еды" резкоповышается риск развития депрессии.Исследования провели ученые Городского университетаМанчестера в Великобритании. Были обследованы более 100 тысяч добровольцев ввозрасте от 16 до72 лет, включая жителей США, Австралии, Европы и Средней Азии.Исследователи определили рацион добровольцев, а такжеустановили их склонность к депрессии. Принимались во внимание симптомыпсихического расстройства или факт употребления антидепрессантов. Каждомуучастнику был присвоен определенный диетический индекс воспаления,показывающий, какую долю в его рационе составляет нездоровая пища.Таким образом специалисты пытались определить связь междудепрессией и употреблением пищи, способствующей воспалительным процессам. Оказалось,что любители фастфуда и другой вредной еды с большим количеством углеводов ижиров в 1,4 раза чаще страдали от депрессии или похожих симптомов, сообщается впресс-релизе на MedicalXpress.Тем временем стало известно, что интерес россиян кза год вырос в два раза – хотя денег в ресторанах быстрого питания люди сталитратить меньше. Кажущееся протииворечие объясняется тем, что торговые точки регулярно проводят промоакции,предлагая скидки и кэшбэк.Как отмечают, специалисты, привлекает россиян, впервую очередь, тем, что этот тип питания становится выгодным по сравнению сприготовлением еды дома. Привычка к фастфуду противоречит стремлению властей приучить россиянк здоровому образу жизни, пишут "Известия".