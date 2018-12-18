Употребление фастфуда опасно для психического здоровья. У
любителей быстрой еды резко
повышается риск развития депрессии.
Употребление фастфуда опасно для психического здоровья. У
любителей "быстрой еды" резко
повышается риск развития депрессии.
Исследования провели ученые Городского университета
Манчестера в Великобритании. Были обследованы более 100 тысяч добровольцев в
возрасте от 16 до72 лет, включая жителей США, Австралии, Европы и Средней Азии.
Исследователи определили рацион добровольцев, а также
установили их склонность к депрессии. Принимались во внимание симптомы
психического расстройства или факт употребления антидепрессантов. Каждому
участнику был присвоен определенный диетический индекс воспаления,
показывающий, какую долю в его рационе составляет нездоровая пища.
Таким образом специалисты пытались определить связь между
депрессией и употреблением пищи, способствующей воспалительным процессам. Оказалось,
что любители фастфуда и другой вредной еды с большим количеством углеводов и
жиров в 1,4 раза чаще страдали от депрессии или похожих симптомов, сообщается в
пресс-релизе на MedicalXpress.
Тем временем стало известно, что интерес россиян к
за год вырос в два раза – хотя денег в ресторанах быстрого питания люди стали
тратить меньше. Кажущееся протииворечие объясняется тем, что торговые точки регулярно проводят промоакции,
предлагая скидки и кэшбэк.
Как отмечают, специалисты, привлекает россиян, в
первую очередь, тем, что этот тип питания становится выгодным по сравнению с
приготовлением еды дома. Привычка к фастфуду противоречит стремлению властей приучить россиян
к здоровому образу жизни, пишут "Известия".