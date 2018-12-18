Филипп Киркоров разгуливает по Москве в короне. При этом сообщений о церемонии возведения на престол не было. Получается, что артист зажал свою коронацию.

Филипп Киркоров разгуливает по Москве в короне. При этомсообщений о церемонии возведения на престол не было. Получается, что артист"зажал" свою коронацию.Общественность до возвышенных вкусов Филиппа Бедросовича ещене доросла и не понимает артиста. Кироров испытал нервное потрясение напремьере фильма "Елки. Последние" – гости мероприятия не смогли подостоинству оценить наряд певца. Возможно, потому, что артист был в короне –"У Филиппа Бедросовича уже и корона на головепоявилась. Все по персональному дресс-коду. А почему он зажал коронацию? Еслиуж его кто-то короновал на престол шоу-бизнеса, то это должно было пройтиторжественно, с принцессой Бузовой под ручку, с державой и скипетром в руках",– комментирует неудачный выход в свет Киркорова член экспертного совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.По мнению эксперта, зимний вариант королевской мантии Киркорова явноне для российских широт: в кинотеатре в таком запаришься, а на улице вмосковские морозы можно быстро простыть."Но ему из королевского лимузина это, вероятно,невдомек. Вместо шумных празднеств приехал по-тихому отмечать свою коронацию кПугачевой. Нет, я конечно понимаю, что она тоже королева, но у нее свой принцМаксим давно уже имеется. И он свою королеву без боя не отдаст", -заключил Манукян.Ранее сообщалось, что Филипп , непонятыйобщественностью на премьере фильма "Елки. Последние", явился в коронеи разноцветных мехах домой к Максиму Галкину. Певец пожаловался супругу Пугачевой,что его обманули с дресс-кодом, который был в приглашении обозначен как "спарклинг", передавалГалкин своего гостя пожалел и поддержал, отметив, что винтерьере их с Пугачевой замка "очень спарклинг". А сам темвременем снимал разговор с Киркоровым на видео, которое потом и выложил в Instagram.