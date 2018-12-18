Филипп Киркоров разгуливает по Москве в короне. При этом
сообщений о церемонии возведения на престол не было. Получается, что артист
зажал свою коронацию.
Филипп Киркоров разгуливает по Москве в короне. При этом
сообщений о церемонии возведения на престол не было. Получается, что артист
"зажал" свою коронацию.
Общественность до возвышенных вкусов Филиппа Бедросовича еще
не доросла и не понимает артиста. Кироров испытал нервное потрясение на
премьере фильма "Елки. Последние" – гости мероприятия не смогли по
достоинству оценить наряд певца. Возможно, потому, что артист был в короне –
"У Филиппа Бедросовича уже и корона на голове
появилась. Все по персональному дресс-коду. А почему он зажал коронацию? Если
уж его кто-то короновал на престол шоу-бизнеса, то это должно было пройти
торжественно, с принцессой Бузовой под ручку, с державой и скипетром в руках",
– комментирует неудачный выход в свет Киркорова член экспертного совета по
развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
По мнению эксперта, зимний вариант королевской мантии Киркорова явно
не для российских широт: в кинотеатре в таком запаришься, а на улице в
московские морозы можно быстро простыть.
"Но ему из королевского лимузина это, вероятно,
невдомек. Вместо шумных празднеств приехал по-тихому отмечать свою коронацию к
Пугачевой. Нет, я конечно понимаю, что она тоже королева, но у нее свой принц
Максим давно уже имеется. И он свою королеву без боя не отдаст", -
заключил Манукян.
Ранее сообщалось, что Филипп , непонятый
общественностью на премьере фильма "Елки. Последние", явился в короне
и разноцветных мехах домой к Максиму Галкину. Певец пожаловался супругу Пугачевой,
что его обманули с дресс-кодом, который был в приглашении обозначен как "спарклинг", передавал
Галкин своего гостя пожалел и поддержал, отметив, что в
интерьере их с Пугачевой замка "очень спарклинг". А сам тем
временем снимал разговор с Киркоровым на видео, которое потом и выложил в Instagram.