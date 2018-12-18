Регина Тодоренко рассказала о своем состоянии после рождения ребенка. Популярная телеведущая объяснила свое молчание.

Регина Тодоренко рассказала о своем состоянии после рождения ребенка. Популярная телеведущая объяснила свое молчание.Когда певец Влад Топалов и ведущая в начале декабря стали родителями, заинтересованная общественность ждала опубликования милых фотографий различных частей тела новорожденного или счастливых артистов со свертком на руках или еще каких-либо изображений в том же духе, что сейчас очень популярно среди знаменитостей.Однако новоиспеченные родители никак не отразили свой новый статус в социальных сетях, более того, выписка из роддома прошла без помпы, скорее, даже в рамках строжайшей конфиденциальности. Лишь папарацци умудрились сделать пару кадров, крайне размытых и неопределенных.При этом на страничках в соцсетях у Влада и Регины регулярно появлялись различные публикации. Вот только они носили скорее деловой характер, чем личный. Тогда многочисленные поклонники встревожились не на шутку и в комментариях даже стали спрашивать, все ли в порядке у Топалова и Тодоренко. А некоторые подписчики, чьи ожидания не оправдались, и вовсе разозлились и даже оскорбили артистов, которые, в отличие от многих именитых коллег, предпочли свою личную жизнь сохранить от посторонних глаз.В итоге, пришлось отдуваться Владу Топалову. Он опубликовал пространный текст, в котором попросил фанатов не беспокоить их, не травить его жену, и пообещал обо всем рассказать, когда придет время. После этого выступила и сама . На своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеведущая опубликовала свою фотографию, поблагодарила за поздравления и убедила фанатов, что с ней все в порядке."Ребята, хочу сказать спасибо всем вам за ваши слова поддержки и заботу! Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова, просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своем невероятном опыте!" – призналась счастливая Тодоренко.