Совет
по развитию цифровой экономики при Совфеде предложил поддержать российский рынок телекоммуникационного оборудования и
электроники. Инициатива вошла в итоговое решение второго заседания
совета, которое провел вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь
Генсовета Единой России Андрей Турчак.
Совет
по развитию цифровой экономики при Совфеде предложил поддержать российский рынок телекоммуникационного оборудования и
электроники. Инициатива вошла в итоговое решение второго заседания
совета, которое провел вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь
Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Предлагается
внести изменения в налоговое законодательство, которые дадут льготы
отечественным разработчикам и производителям электронного оборудования и
телеком-систем.
Кроме того, Андрей Турчак
отметил необходимость освободить от исполнения обязанностей
налогоплательщика производителей компьютерного, серверного, телеком-оборудования и
систем хранения баз данных. "А также включить их в перечень
налогоплательщиков, для которых будут применяться пониженные тарифы
страховых взносов", – сказал законодатель.
Решение
о создании Совета по развитию цифровой экономики было принято Советом
Федерации в апреле текущего года. В состав нового органа вошли сенаторы,
представители профильных ведомств и министерств, руководители регионов,
ученые, члены бизнес-сообщества, представители госкомпаний.
В задачи
совета входит изучение тенденций развития цифровой экономики, подготовка
предложений по формированию и реализации госполитики в этой области.
Первое
его заседание прошло в августе в Калининградской области. Участники
обсудили переход на цифровые технологии в региональном госуправлении.
Также субъектам Федерации было рекомендованы разработать дорожные карты
по цифровизации. В них должны быть предусмотрены меры по стимулированию
технологического предпринимательства, по поддержке и защите интересов
российских компаний, которые занимаются разработками конкурентного
программного обеспечения.