Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде предложил поддержать российский рынок телекоммуникационного оборудования и электроники. Инициатива вошла в итоговое решение второго заседания совета, которое провел вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.

Советпо развитию цифровой экономики при Совфеде предложил поддержать российский рынок телекоммуникационного оборудования иэлектроники. Инициатива вошла в итоговое решение второго заседаниясовета, которое провел вице-спикер верхней палаты парламента, секретарьГенсовета "Единой России" Андрей Турчак.Предлагаетсявнести изменения в налоговое законодательство, которые дадут льготыотечественным разработчикам и производителям электронного оборудования ителеком-систем.Кроме того, Андрей Турчакотметил необходимость освободить от исполнения обязанностейналогоплательщика производителей компьютерного, серверного, телеком-оборудования исистем хранения баз данных. "А также включить их в переченьналогоплательщиков, для которых будут применяться пониженные тарифыстраховых взносов", – сказал законодатель.Решениео создании Совета по развитию цифровой экономики было принято СоветомФедерации в апреле текущего года. В состав нового органа вошли сенаторы,представители профильных ведомств и министерств, руководители регионов,ученые, члены бизнес-сообщества, представители госкомпаний.В задачисовета входит изучение тенденций развития цифровой экономики, подготовкапредложений по формированию и реализации госполитики в этой области.Первоеего заседание прошло в августе в Калининградской области. Участникиобсудили переход на цифровые технологии в региональном госуправлении.Также субъектам Федерации было рекомендованы разработать дорожные картыпо цифровизации. В них должны быть предусмотрены меры по стимулированиютехнологического предпринимательства, по поддержке и защите интересовроссийских компаний, которые занимаются разработками конкурентногопрограммного обеспечения.