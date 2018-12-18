Более восьми сотен российских туристов, приехавших в Китай по линии туроператора Жемчужная река, остаются на острове Хайнань. У большинства из них отпуск закончился. Людей выселяют из отелей, у многих закончились деньги, истекают визы. В ближайшие несколько дней ассоциация Турпомощь планирует два рейса в Москву и один в Хабаровск.

Более восьми сотен российских туристов, приехавших в Китай по линии туроператора "Жемчужная река", остаются на острове Хайнань. У большинства из них отпуск закончился. Людей выселяют из отелей, у многих закончились деньги, истекают визы. В ближайшие несколько дней ассоциация "Турпомощь" планирует два рейса в Москву и один в Хабаровск.Вместо оплаченных +25° на Хайнане — отпуск на морозе в Казани."Заплатили и не улетели: вот мы отдыхаем, снежинки у нас. Мы вчера должны были прилететь, не загоревшие, не отдохнувшие, без денег, занимались украшением квартиры, чтобы отвлечь себя", — рассказывает Оксана Кузнецова, клиент туроператора "Жемчужная река".Таких, как они не улетевших в Китай — около 7000 человек. В большинстве договоров в качестве туроператора указаны неизвестные фирмы с разными названиями."Меньше месяца назад официально "Жемчужная река" отказалась от российской своей компании. Фактически говорят, мы их не знаем, фактически слили негатив на российскую компанию", — рассказал Рамиль Мифтахов, руководитель ассоциации туристических агентств Татарстана.На китайском острове до сих пор остаётся 817 граждан России. У большинства отпуск уже закончился. Российских туристов выселяют из отелей. Жители Самары и Уфы обращаются за помощью к руководству своих регионов."Говорят, нас хотят вывезти в Забайкальский край. Многие прилетели без теплой одежды, с детьми на руках и деньги у нас уже на исходе", — сообщила одна из женщин, одетая в шорты.Дожидающихся эвакуации российских туристов из 5-звездочных отелей переселили подальше от курортной зоны. От сервиса "все включено" не осталось и следа."Ванна вот такая — не убирает никто" – показывает мужчина."Кормят только вечером. Всё острое — дети такое не едят. Нам не дают воду, приходится кипятить горячую воду из-под крана", — жалуется женщина.На прошлой неделе прилетели первые эвакуационные рейсы с Хайнаня. По информации ассоциации "Турпомощь" уже завтра, 18 декабря с острова вывезут еще 344 человека. И еще два рейса запланированы на 19 декабря."275 человек — продолжают отдыхать. 500 с небольшим человек— это туристы, у которых закончился отпуск, они вывозятся в первую очередь", — говорит Александр Осауленко, директор ассоциации "Турпомощь".По договоренности с туроператорами, и при содействии МИД России, региональных властей — в ближайшее время небольшими группами российские туристы будут эвакуированы в Хабаровск, Улан-Удэ и Красноярск.Оставшиеся без отпуска и без денег клиенты "Жемчужной реки" готовятся к судебным тяжбам. А сотни других российских туристов, у которых отдых на Китайском острове Хайнань слишком затянулся, рассчитывают, что уже завтра смогут вернуться домой.