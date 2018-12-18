Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался по поводу возможных санкций в отношении нашей страны. Он выразил надежду на то, что Евросоюз не будет принимать новый пакет из-за инцидента в Керченском проливе.

Глава комитета Госдумы по международнымделам Леонид Слуцкий высказался по поводу возможных санкций в отношении нашейстраны. Он выразил надежду на то, что Евросоюз не будет принимать новый пакет из-заинцидента в Керченском проливе.Депутат считает, что призывы спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера к введению новых антироссийских санкций и обещания новыхпоставок оружия Украине снова показывают, кто на самом деле "хозяин" в Киеве.Слуцкий отметил, что Вашингтонзаинтересован не в урегулировании конфликта на Украине, а в сохранениикиевского "марионеточного режима" во главе с президентом Петром Порошенко.Он обратилвнимание на то, что в Европе до сих пор по данному вопросу нет единого мнения. "Надеюсь,что Брюссель останется на здравых позициях. В конце концов, от организованнойСША ампутации Украины от России и последующего санкционного диктата страдаеттакже и Европа", – депутата РИА ФАН. Народный избранникподчеркнул, что в поведении США сразу видно, "чьи уши торчат из ноябрьскойпровокации на море".Ранее спецпредставительГосдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Европу ввести новые санкциипротив России. Кроме того, Соединенные Штаты собираются усилить свое военноеприсутствие в водах Черного моря.Напомним, в конце ноября тривоенных корабля Украины нарушили границу России в Керченском проливе.Требования наших пограничников о немедленной остановке они проигнорировали. Врезультате бронекатеры были задержаны, а моряки арестованы.