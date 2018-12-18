Российская Федерация и Франция расширяют деловое сотрудничество. Страны запустили совместные проекты в области инноваций и производительности труда. Есть успехи у России в сотрудничестве и с другой европейской страной - Италией.

Российская Федерация и Франция расширяют деловое сотрудничество. Страны запустили совместные проекты в области инноваций и производительности труда. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам заседания российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Не остаются без внимания и традиционные сферы, такие как энергетика. Париж решил усилить господдержку проекта "Арктик СПГ-2". А вот на санкции деловые круги России и Франции стараются не обращать внимание — это вопросы политики."Я очень благодарен, что господин министр сегодня принял решение усилить гарантии французского правительства. Это, конечно же, поможет серьезно двигаться вперед по второму проекту "Арктик СПГ", который компании "Новатэк" и Total сейчас будут развивать вместе. Этот проект ожидается еще более успешным и более эффективным, чем "Ямал СПГ", — отмечает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.Есть успехи у России в сотрудничестве и с другой европейской страной — Италией. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам встречи с главой правительства Италии Джузеппе Конте. По его словам, растут взаимные инвестиции. Например, вложения итальянских компаний за год увеличились на миллиард долларов, российских — чуть меньше.Мантуров подчеркнул, что итальянцы активно выступают за снятие санкций. Пока они быстро подстраиваются под нынешние ограничения, передает телеканал "Россия 24". А Минпромторг готов помогать им в этом, особенно малому и среднему бизнесу.