Федеральный центр совместно с региональными властями предусмотрел компенсации для малозащищенных
слоев населения при переходе с аналогового на цифровое телевещание. С
таким заявлением по итогам второго заседания Совета по развитию цифровой
экономики при Совфеде выступил вице-спикер верхней палаты
парламента, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.
Федеральный центр совместно с региональными властями предусмотрел компенсации для малозащищенных
слоев населения при переходе с аналогового на цифровое телевещание. С
таким заявлением по итогам второго заседания Совета по развитию цифровой
экономики при Совфеде выступил вице-спикер верхней палаты
парламента, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
На покупку приставки или установку антенны уходят значительные траты из семейного бюджета, отметил законодатель.
По словам Турчака,
в зоне риска при переходе на цифровое вещание могут оказаться от 800
тысяч до 1,2 миллиона домовладений. Но существенных трудностей ожидать
не стоит, поскольку соответствующие затраты предусмотрены в региональных
бюджетах на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, подчеркнул
законодатель.
"Где-то это прямая денежная компенсация, где-то – закупка того самого необходимого оборудования", – конкретизировал сенатор.
Ранее "Дни.ру"
писали, что Совет Федерации переход на цифровое
вещание в регионах. Пилотным субъектом стала Тверская область.
Цифровое
телевидение – технология передачи изображения и звука при помощи
цифровых сигналов. Это обеспечивает отличное качество картинки и аудиоряда, высокую устойчивость к помехам. Кроме того, цифровое телевидение позволяет смотреть огромное количество каналов.
Напомним, во вторник, 18 декабря, в Новосибирске под председательством Андрея Турчака
состоялось второе заседание Совета по развитию цифровой экономики при
Совфеде. Участники обсудили развитие "цифры" в регионах,
для отечественных производителей
электроники и телекоммуникационного оборудования и другие вопросы.
В следующем году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет представлен пилотный .