Федеральный центр совместно с региональными властями предусмотрел компенсации для малозащищенных слоев населения при переходе с аналогового на цифровое телевещание. С таким заявлением по итогам второго заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде выступил вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

Федеральный центр совместно с региональными властями предусмотрел компенсации для малозащищенныхслоев населения при переходе с аналогового на цифровое телевещание. Стаким заявлением по итогам второго заседания Совета по развитию цифровойэкономики при Совфеде выступил вице-спикер верхней палатыпарламента, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.На покупку приставки или установку антенны уходят значительные траты из семейного бюджета, отметил законодатель.По словам Турчака,в зоне риска при переходе на цифровое вещание могут оказаться от 800тысяч до 1,2 миллиона домовладений. Но существенных трудностей ожидатьне стоит, поскольку соответствующие затраты предусмотрены в региональныхбюджетах на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, подчеркнулзаконодатель."Где-то это прямая денежная компенсация, где-то – закупка того самого необходимого оборудования", – конкретизировал сенатор.Ранее "Дни.ру"писали, что Совет Федерации переход на цифровоевещание в регионах. Пилотным субъектом стала Тверская область.Цифровоетелевидение – технология передачи изображения и звука при помощицифровых сигналов. Это обеспечивает отличное качество картинки и аудиоряда, высокую устойчивость к помехам. Кроме того, цифровое телевидение позволяет смотреть огромное количество каналов.Напомним, во вторник, 18 декабря, в Новосибирске под председательством Андрея Турчакасостоялось второе заседание Совета по развитию цифровой экономики приСовфеде. Участники обсудили развитие "цифры" в регионах,для отечественных производителейэлектроники и телекоммуникационного оборудования и другие вопросы.В следующем году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет представлен пилотный .