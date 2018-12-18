В Организации объединенный наций одобрили предложенную Украиной резолюцию о российской милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Генеральная ассамблея ООН осудила нашу страну за то, что она возвела и открыла Крымский мост.

В Организации объединенный наций одобрилипредложенную Украиной резолюцию о российской "милитаризации Крымаи Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Генеральнаяассамблея ООН осудила нашу страну за то, что она возвела и открыла Крымский мост.Переправа, соединяющая Таманский полуостров и Крым,в документе называется временно оккупированной. Нашей стране крепкодосталось в ООН от лояльных к политике президента Украины Петра Порошенко в отношении Крымского моста стран.Так, документ поддержали 66 государств, "против" принятияпроголосовали 19. Большинство же участников Генассамблеи (72 страны)воздержались от голосования, передает . Кроме того, в резолюции ООН говорится, чтоприсутствие российской армии на территории Крымского полуостровапротиворечит "национальному суверенитету, политической независимостии территориальной целостности Украины", сообщаетСам же Порошенко несказанно рад принятому в ООН решению,осуждающему Россию за строительство Крымского моста. Украинский лидер поспешил опубликоватьсоответствующее заявление опубликовано в своем Twitter-аккаунте.Материал дополняется