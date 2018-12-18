В Организации объединенный наций одобрили
предложенную Украиной резолюцию о российской милитаризации Крыма
и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Генеральная
ассамблея ООН осудила нашу страну за то, что она возвела и открыла Крымский мост.
В Организации объединенный наций одобрили
предложенную Украиной резолюцию о российской "милитаризации Крыма
и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Генеральная
ассамблея ООН осудила нашу страну за то, что она возвела и открыла Крымский мост.
Переправа, соединяющая Таманский полуостров и Крым,
в документе называется временно оккупированной. Нашей стране крепко
досталось в ООН от лояльных к политике президента Украины Петра Порошенко в отношении Крымского моста стран.
Так, документ поддержали 66 государств, "против" принятия
проголосовали 19. Большинство же участников Генассамблеи (72 страны)
воздержались от голосования, передает . Кроме того, в резолюции ООН говорится, что
присутствие российской армии на территории Крымского полуострова
противоречит "национальному суверенитету, политической независимости
и территориальной целостности Украины", сообщает
Сам же Порошенко несказанно рад принятому в ООН решению,
осуждающему Россию за строительство Крымского моста. Украинский лидер поспешил опубликовать
соответствующее заявление опубликовано в своем Twitter-аккаунте.
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