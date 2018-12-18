Киевские власти готовят вооруженную провокацию в Донбассе, сообщил 17 декабря в интервью радиостанции Комсомольская правда Сергей Лавров. По словам главы российского МИДа, к линии соприкосновения на юго-востоке Украины стянуто около 12 тысяч военных и бронетехника.

Киевские власти готовят вооруженную провокацию в Донбассе, сообщил 17 декабря в интервью радиостанции "Комсомольская правда" Сергей Лавров. По словам главы российского МИДа, к линии соприкосновения на юго-востоке Украины стянуто около 12 тысяч военных и бронетехника. Все это нужно для того, чтобы оправдать режим военного положения. Кроме того, отметил министр, есть сведения, что еще одна провокация может быть организована на границе с Крымом."Дополнительно у нас есть информация, которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с Россией, на границе с Крымом! Он получит ответ мало не покажется. Это наша страна, наши границы. Провокация гаденькая, мелочная. Наши соответствующие службы принимают меры, чтобы подобные эксцессы не происходили", — предупредил Сергей Лавров.На этом фоне США пообещали поставить Украине новую партию оружия, заявил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. 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В отличие от майданных политиков, зарубежные церковные иерархи новоявленную религиозную общину не признают."Это трагическое событие и вопиющее беззаконие со стороны Константинопольского патриарха Варфоломея. И даже нужно полагать, что он здесь действовал не один: ему в какой-то мере помог Запад, который, без сомнения, помог смене власти на Украине, после чего начала развиваться ненависть ко всему русскому, а теперь это перешло и на церковь", — заявляет архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил.Украинская оппозиция требует от Порошенко рассекретить текст соглашения о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом, которому уже отошла Андреевская церковь на Подоле. И который, по сути, получает полный контроль над созданной митрополией."Если у нас под давлением действующего президента создан филиал Константинопольской церкви в стране, то это не объединение, а наоборот, дальнейшее разъединение людей, последующее внесение религиозной смуты в общество. 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