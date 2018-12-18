Сенат США раскритиковал действия IT-компаний из Кремниевой долины. По мнению законодателей, те почти ничего не сделали, чтобы помочь в расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Сенат США раскритиковал действия IT-компаний из Кремниевой долины. По мнению законодателей, те почти ничего не сделали, чтобы помочь в расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.Однако целых два отчета об этом расследовании сенатский комитет по разведке опубликовал в понедельник, 17 декабря. Это более 150 страниц интернет-мемов, которые, предположительно, повлияли на мнение американских избирателей в пользу Дональда Трампа.В сенате подчеркнули, что эти отчеты подготовлены сторонними организациями и пообещали опубликовать собственную работу с оценкой российского влияния на выборы, передает телеканал "Россия 24".