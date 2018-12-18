Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир СипягинВ администрации Владимирской области новое назначение. С 17 декабря заместителем директора департамента строительства и архитектуры стал Сергей Боков. Кроме этого, он будет руководить отделом по контролю и надзору за долевым участием в строительстве.Сергей Боков родился в 1956 году в Саратовской области. В 1978 году окончил Владимирский политехнический институт. Специальность - «промышленное и гражданское строительство». Работал инженером на кафедре строительных конструкций Владимирского политехнического института. Затем возглавлял комитет по продовольствию и развитию агропромышленного комплекса, был директором департамента строительства и архитектуры областной администрации. Эту должность занимал до 2013-го года. А с 2014 до 2016 года был первым заместителем директора департамента сельского хозяйства.