Младшая сестра Жанны Фриске сильно похудела. Оказывается, Наталья не только усиленно занималась спортом и правильно питалась, но и посетила пластического хирурга.

Младшая сестра Жанны Фриске сильно похудела. Оказывается, Наталья не только усиленно занималась спортом и правильно питалась, но и посетила пластического хирурга.Наталья Фриске сильно поправилась в результате стрессов, которые пережила за последнее время: смерть старшей сестры Жанны и последующие за ней скандалы с "Русфондом" и Дмитрием Шепелевым. Однако вот уже на протяжении нескольких недель Наталья демонстрирует стройную фигуру. Как выяснилось, причина не только в регулярных занятиях спортом и правильном питании.Младшая сестра популярной исполнительницы сделала липосакцию. Она решилась на кардинальные меры после того, как жирок внизу живота, несмотря на все усилия, не желал исчезать. "На самом деле, это семейная особенность. У Жанны было похожее строение фигуры. Даже когда я была худой, постоянно ходила в одежде на размер больше, чтобы скрыть припухлость. Не раз задумывалась о пластике, изучала информацию, связанную с липосакцией, подыскивала клинику. Но окончательное решение приняла в этом году", – цитирует Наталью Фриске .Конечно, молодая женщина боялась хирургического вмешательства, но медик успокоил ее, объяснив, что удаление излишков жира – это лишь небольшая коррекция фигуры. В итоге, в июле Фриске легла под нож пластического хирурга. "Мне сделали микропроколы и откачали жировую клетчатку. Уже на следующий день отправили домой, чувствовала себя прекрасно", – рассказала Наталья.Отеки после операции ушли через пять месяцев, и теперь она наслаждается новой формой. Однако лечащий врач дал ей понять, что за фигурой нужно следить и постоянно поддерживать ее в тонусе. "Если продолжать есть булочки и не держать себя в форме, все вернется", – объяснила Фриске. Однако Наталья дала понять, что не намерена сдавать позиций, ведь новая фигура придает ей чувства уверенности и сексуальной привлекательности.