Российский биатлонист рассказал о визите правоохранителей в австрийском Обертиллиахе. Они явились к Антону Шипулину, когда спортсмен был на сборах.

Российский биатлонист рассказал о визитеправоохранителей в австрийском Обертиллиахе. Они явились к АнтонуШипулину, когда спортсмен был на сборах.По словам обвиненного в допинге биатлониста, 12 декабря он пришелс тренировки и решил сходить в сауну. Поднявшись к своему номеру, спортсменувидел незваных гостей.Шипулина ждала настоящая засада. "Сидят люди около номера. Думал,что, как обычно, допинг-контроль, а оказалось нет. Они рассказалио случившейся ситуации. Я заявил, что не знаю местногозаконодательства и не буду говорить без адвоката", – цитируетспортсменаАнтон Шипулин добавил, что после подобных инцидентов у него "опускаютсяруки". При этом он отметил, что годом ранее испытывал такое же чувствонесправедливости от постоянных оправданий "за то, чегоне совершал". Вместе с тем, биатлонист заявил, что ему неприятныполитические игры, из-за которых страдают спортсмены, сообщает "Калашников Media".Напомним, вечером 12 декабря австрийскаяполиция посетила ряд российских биатлонистов. В этот список помимо АнтонаШипулина попали Евгений Гараничев, Александр Логинов, Ирина Старых и Алексей Волков. Им предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правилво время ЧМ-2017. В Австрии нарушение антидопинговых правил считается уголовнымпреступлением.