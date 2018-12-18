Российский биатлонист рассказал о визите
правоохранителей в австрийском Обертиллиахе. Они явились к Антону
Шипулину, когда спортсмен был на сборах.
Российский биатлонист рассказал о визите
правоохранителей в австрийском Обертиллиахе. Они явились к Антону
Шипулину, когда спортсмен был на сборах.
По словам обвиненного в допинге биатлониста, 12 декабря он пришел
с тренировки и решил сходить в сауну. Поднявшись к своему номеру, спортсмен
увидел незваных гостей.
Шипулина ждала настоящая засада. "Сидят люди около номера. Думал,
что, как обычно, допинг-контроль, а оказалось нет. Они рассказали
о случившейся ситуации. Я заявил, что не знаю местного
законодательства и не буду говорить без адвоката", – цитирует
спортсмена
Антон Шипулин добавил, что после подобных инцидентов у него "опускаются
руки". При этом он отметил, что годом ранее испытывал такое же чувство
несправедливости от постоянных оправданий "за то, чего
не совершал". Вместе с тем, биатлонист заявил, что ему неприятны
политические игры, из-за которых страдают спортсмены, сообщает "Калашников Media".
Напомним, вечером 12 декабря австрийская
полиция посетила ряд российских биатлонистов. В этот список помимо Антона
Шипулина попали Евгений Гараничев, Александр Логинов, Ирина Старых и Алексей Волков. Им предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил
во время ЧМ-2017. В Австрии нарушение антидопинговых правил считается уголовным
преступлением.