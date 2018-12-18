Участники организованной группы оборудовали под розничный магазин съемное помещение, где осуществляли сбыт продукции, маркированной чужими товарными знаками, выдавая ее за оригинальную...

«Следственной частью СУ УВД по СЗАО окончено производством уголовное дело по факту незаконного использования товарных знаков известных производителей спортивной одежды. Ущерб правообладателям составил почти 5 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как было установлено в ходе расследования, в период с апреля по декабрь 2017 года участники организованной группы оборудовали под розничный магазин съемное помещение, расположенное на Тушинской улице, где осуществляли сбыт продукции, маркированной чужими товарными знаками, выдавая ее за оригинальную. Полученные от продажи контрафакта денежные средства соучастники распределяли между собой.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»В декабре 2017 года четверо участников группы были задержаны. В отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении одного – домашний арест.В настоящее время уголовное дело направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28