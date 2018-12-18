Один человек погиб, двое - пострадали

Один человек погиб, двое - пострадалиНа федеральной трассе М-7 произошло страшное ДТП. Ночью 18 декабря на 157 километре автодороги столкнулись три автомобиля.По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся с автобусом Scania. Потом легковушку выбросило на свою полосу движения, где машина столкнулась еще и с грузовиком.В результате ДТП водитель Chevrolet погиб на месте происшествия. Его пассажирка – 38-летняя женщина - госпитализирована. Также в больницу попал водитель автофургона.