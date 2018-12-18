Смолина займется жилищно-коммунальным хозяйством столицы. Бывший вице-губернатор Владимирской области назначена на должность заместителя руководителя Департамента ЖКХ Москвы.
Смолина займется жилищно-коммунальным хозяйством столицы. Бывший вице-губернатор Владимирской области назначена на должность заместителя руководителя Департамента ЖКХ Москвы. Контракт с ней заключили на 5 лет. Напомним, столько же Лидия Смолина провела и в нашей области. В свою команду Светлана Орлова
позвала ее еще летом 2013 года. Чиновница возглавила департамент ЖКХ, а в 2016-м Смолина получила место первого вице-губернатора. В ноябре этого года, спустя 2 месяца после поражения Светланы Орловой на выборах главы региона, Лидия Смолина подала в отставку по собственному желанию.