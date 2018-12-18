Мероприятие состоялось на базе городского научно-практического центра по защите прав детей «Детство»...

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве проведен семинар для специалистов различных департаментов Правительства Москвы по теме правовых, медицинских и социальных последствий противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков и организации профилактической работы с подростками и молодежью.Мероприятие состоялось на базе городского научно-практического центра по защите прав детей «Детство». В нем приняли участие 70 специалистов.В начале семинара с приветственным словом к присутствующим обратились представители администрации Центра Татьяна Сапожникова и Наталья Макаренкова, которые рассказали об основных этапах организации профилактической работы с подростками и молодежью.Затем, начальник отделения ОМВП УНК ГУ МВД России по г. Москве, майор полиции Екатерина Чистякова разъяснила основные понятия незаконного оборота наркотиков и его правовые последствия, а также о проводимых профилактических мероприятиях и программах, организуемых специалистами УНК ГУ МВД России по г. Москве. Представитель МНПЦ Наркологии Дарья Катурина представила информацию о пагубных последствиях употребления жевательного табака, современных формах токсикомании среди подростков и молодежи.Далее специалист-эксперт ОМВП УНК ГУ МВД России по г. Москве Ирина Кутянова рассказала о признаках употребления наркотических веществ, способах пресечения деятельности интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики. Также специалисты были ознакомлены с примерами профилактических занятий с подростками в интерактивной форме, они познакомились с профилактическими играми и форматом их обсуждения «Ворвись-вырвись из круга», «Паутина зависимости», «Ассоциации со словами наркотик/наркоман».В завершении мероприятия участники озвучили проблемы, которые возникают в работе с подростками, имеющими опыт употребления наркотиков, получили ответы на все интересующие вопросы.УНК ГУ МВД России по г. Москве