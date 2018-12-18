Сотрудники 6 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве, осуществляя патрулирование, стали свидетелями нападения и задержали злоумышленников...

В ходе патрулирования обслуживаемой территории инспекторы 6 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали троих приезжих, подозреваемых в грабеже.Сотрудники 6 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве, осуществляя патрулирование на Садовой-Спасской улице, стали свидетелями нападения. Трое злоумышленников, применив физическую силу, напали на мужчину.Сотрудники ГИБДД оперативно пришли на помощь потерпевшему и задержали подозреваемых - 22, 23 и 37-летнего приезжих. Установлено, что злоумышленники нанесли мужчине несколько ударов и отобрали мобильный телефон.Для дальнейшего разбирательства задержанные были доставлены в ОМВД России по Красносельскому району г. Москвы. Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81