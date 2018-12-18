Мужчина сообщил, что неизвестный похитил с территории завода отходы цветных металлов...

Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего приезжего, подозреваемого в краже из организации.В полицию обратился представитель организации, расположенной во 2-м Кабельном проезде. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил с территории завода отходы цветных металлов массой более 900 килограммов, стоимостью около 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался сотрудник организации, который в несколько этапов вывез с территории предприятия отходы меди. Похищенное злоумышленник успел сбыть, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18