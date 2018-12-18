Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что фигуристка Аделина Сотникова должна завершить свою спортивную деятельность. По его мнению, девушка должна направить свои знания и умения в другую область.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, чтофигуристка Аделина Сотникова должна завершить свою спортивную деятельность. Поего мнению, девушка должна направить свои знания и умения в другую область.Плющенко настаивает на том, чтобы Сотникова стала тренером илиартисткой в ледовом шоу. "Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходитьна тренерскую работу, в шоу. Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду идостаточно", – заявил он. Фигурист добавил, что он больше не готовит девушку ксоревнованиям.На данный момент молодая спортсменка репетирует новую роль в ледовомшоу двукратного олимпийского чемпиона "Лебединое озеро". В 2016 году Аделина Сотникова выступала в паре сАлександром Соколовским в телепроекте "Ледниковый период", где заняла первое место.Спортсменка не появится на состязаниях по фигурному катанию вэтом сезоне. Последним крупным событием в ее карьере стало участие в Чемпионате России в 2016году, где она заняла шестое место. На Олимпийских играх в Сочи в 2014 Сотникова завоевалазолотую медаль. Тогда Аделина стала первой россиянкой, которой присудили первое место вженском одиночном катании.Ранее спортсменка разместила видеозаписьс тренировки, где она выполняет свой коронный трюк – ласточку. В подписи кролику Аделина с гордостью сообщила, что ни одна действующая фигуристка не смоглаповторить этот элемент. Девушка решила устроить "челлендж" ипредложила нескольким своим друзьям сделать ласточку.