Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что
фигуристка Аделина Сотникова должна завершить свою спортивную деятельность. По
его мнению, девушка должна направить свои знания и умения в другую область.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что
фигуристка Аделина Сотникова должна завершить свою спортивную деятельность. По
его мнению, девушка должна направить свои знания и умения в другую область.
Плющенко настаивает на том, чтобы Сотникова стала тренером или
артисткой в ледовом шоу. "Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить
на тренерскую работу, в шоу. Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду и
достаточно", – заявил он. Фигурист добавил, что он больше не готовит девушку к
соревнованиям.
На данный момент молодая спортсменка репетирует новую роль в ледовом
шоу двукратного олимпийского чемпиона "Лебединое озеро". В 2016 году Аделина Сотникова выступала в паре с
Александром Соколовским в телепроекте "Ледниковый период", где заняла первое место.
Спортсменка не появится на состязаниях по фигурному катанию в
этом сезоне. Последним крупным событием в ее карьере стало участие в Чемпионате России в 2016
году, где она заняла шестое место. На Олимпийских играх в Сочи в 2014 Сотникова завоевала
золотую медаль. Тогда Аделина стала первой россиянкой, которой присудили первое место в
женском одиночном катании.
Ранее спортсменка разместила видеозапись
с тренировки, где она выполняет свой коронный трюк – ласточку. В подписи к
ролику Аделина с гордостью сообщила, что ни одна действующая фигуристка не смогла
повторить этот элемент. Девушка решила устроить "челлендж" и
предложила нескольким своим друзьям сделать ласточку.