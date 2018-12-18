Канадский тренер российской фигуристки Брайан Орсер рассказал, когда стоит ждать прогресса от его воспитанницы. Он добавил, что от него хотят успехов, как по мановению волшебной палочки.

Канадский тренер российской фигуристки Брайан Орсер рассказал, когда стоит ждатьпрогресса от его воспитанницы. Он добавил, что от него хотят успехов, как помановению волшебной палочки.Орсерзаявил, что Евгении Медведевой нужно полтора-два года, чтобы начать все с чистоголиста. Тренера возмущает, что журналисты и представители спортивных федераций ждутот него слишком многого.Наставник россиянки поделился история из социальных сетей. "Мнепишут: "Не могу дождаться, когда она покажет результат! Ведь она тренируетсяпод руководством Орсера уже целый месяц!". У меня на такое одна реакция:"Вы что, смеетесь?"", – рассказал специалист Olympic Channel.По словам Брайана Орсера, емуприходится буквально ломать сложившуюся технику фигуристов, а потом собирать еезаново "по кусочкам". "Онидумают, что у меня есть волшебная палочка", – констатировал канадец.Отметим, что57-летний Брайан Орсер известен не только своими профессиональными успехами, нои нетрадиционной сексуальной ориентацией. Евгения Медведева начала тренироватьсяпод его руководством летом текущего года, оставив группу Этери Тутберидзе.Пока дела спортсменки идут не очень успешно. Двукратная серебрянаямедалистка Олимпиады-2018 не смогла отобраться в финал Гран-при.Как писали "Дни.ру", Медведева выступит на чемпионатеРоссии по фигурному катанию, который стартует в Саранске 19 декабря.Конкуренцию ей составит Алина Загитова. Заставит спортсменку понервничать июниорка Александра Трусова, выполняющая четверные прыжки.