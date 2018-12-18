Полицейские изъяли у подозреваемого около 400 граммов запрещенных веществ...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемого в хранении и покушении на сбыт запрещенных веществ.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции в Большом Овчинниковском переулке задержали 20-летнего мужчину, у которого при личном досмотре была обнаружена пластиковая банка. В ней находились 10 свёртков с неизвестным веществом.Согласно результатам исследования, изъятое вещество массой 0,15 граммов, содержит в своем составе д-лизергид - наркотик психоделического воздействия.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В результате обыска по месту жительства подозреваемого в квартире одного из домов на Ереванской улице сотрудники полиции также обнаружили неизвестные вещества. Исследованием установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой около 300 граммов и наркотическим средством – мефедроном, общей массой почти 100 граммов. Установлено, что они предназначались для дальнейшего сбыта.Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61