Известный американский кинорежиссер недавно стал жертвой грабителей. Квентин Тарантино столкнулся со злоумышленниками лицом к лицу в собственном особняке в Лос-Анджелесе.

Известный американский кинорежиссер недавно стал жертвойграбителей. Квентин Тарантино столкнулся со злоумышленниками лицом к лицу в собственном особняке вЛос-Анджелесе.Инцидент произошел в минувшее воскресенье ночью. Режиссер находился у себя дома, когда в здание проникли двое неизвестных. Позднее выяснилось, что преступникизабрались через окно, выходящее на задний двор. увидел незнакомцев ипопытался "дать им отпор". Неизвестно, что именно он сделал, но злоумышленникибыстро скрылись.К сожалению, им удалось похитить драгоценности и другие вещииз дома звезды. Полицейские Лос-Анджелеса теперь изучают записи с камер видеонаблюдения,которые находились рядом с особняком режиссера.В конце ноября появилась новость о том, что женился на 35-летней израильской певице Даниэлле Пик. Пышную свадьбу влюбленные сыграли в Лос-Анджелесе. Церемония была очень скромная и длилась не больше часа. Для режиссера это первый брак. Ранее он говорил в интервью, что из-за работы у него нет времени на серьезные отношения.Ранее американский актер Фрэнки Муниз потерял свой дом из-за домашнего питомца. Печальной новостью он поделился на своей странице в Twitter. Муниз рассказал, что оставил свой особняк на несколько дней, чтобы поехать на похороны своего родственника. В это время его кошка самостоятельно открыла водопроводный кран. Когда телеведущий вернулся, то обнаружил, что большая часть дома затоплена.